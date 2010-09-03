Порт Южный в августе увеличил грузооборот на 53,4%

Грузооборот порта «Южный» в августе текущего года составил 1,6 млн. тонн - 109,2% от плана и 153,4% по сравнению с августом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Объем грузопереработки собственными силами порта составил 1,18 млн. тонн (104% к плану и 144,8% к аналогичному периоду 2009 года).

Наибольшая доля грузов, которые обрабатывали в порту, приходится на железорудный концентрат. Также в августе работали с карбамидом, углем и окатышем.

Всего за месяц возле причалов порта обработано 50 судов. На причальных фронтах и вагоноопрокидывателях обработано 15 тыс. 704 вагона.

Как отмечается в сообщении, в ближайшие месяцы прогнозируется стабильная загрузка портовых мощностей угольно-рудными грузами.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море.