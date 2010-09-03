Чистая прибыль "Вымпелком Лтд." в Украине снизилась на 23%

Чистая прибыль, приходящаяся на компанию "Вымпелком Лтд." (VimpelCom Ltd) в Украине (включая результаты компаний «Киевстар», «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») на основе проформы снизилась во 2-м квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% и составила 339 млн. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Чистая операционная выручка (доход) в Украине снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,071 млрд. грн.

Скорректированная OIBDA достигла 1,633 млрд. грн., что на 2,5% меньше, чем за второй квартал 2009 года, маржа OIBDA составила 54,6%.

Капитальные затраты компании в Украине составили 538 млн. грн., что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доход компании от мобильного бизнеса в Украине снизился на 1,9% и составил 2,928 млрд. грн., от фиксированного бизнеса – 143 млн. грн., что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2-го квартала у компании в Украине насчитывалось 24,06 млн. абонентов мобильной связи, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 164 тыс. абонентов широкополосного доступа в Интернет (рост на 209%).

Среди ключевых показателей второго квартала на основе проформы - объединение ОАО «ВымпелКом» (Россия) и «Киевстар» в рамках новой Компании «ВымпелКом Лтд.», которое завершилось 21 апреля 2010 года.

Консолидированная чистая операционная выручка «ВымпелКом Лтд.» во 2-м квартале 2010 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,64 миллиарда долларов. Скорректированная OIBDA достигла 1,26 миллиарда долларов, консолидированная маржа OIBDA составила 47,8%. Чистая прибыль, приходящаяся на «ВымпелКом Лтд.», составила 334,7 миллиона долларов. Операционный денежный поток составил более 1 миллиарда долларов.

Общее число абонентских договоров в мобильном сегменте компании «ВымпелКом Лтд.» выросло во всех регионах операционной деятельности до 89,4 миллиона человек; число абонентских договоров в сегменте широкополосного доступа увеличилось до 2,7 миллиона человек.

Справка УНИАН. В группу "ВымпелКом Лтд." входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. Штаб-квартира группы «ВымпелКом Лтд.» находится в Амстердаме. В группу "ВымпелКом Лтд." входят компании, осуществляющие операции в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн» и «Киевстар». Акции «ВымпелКом Лтд.» котируются на Нью-

Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP.

В связи с изменением структуры отчетности «ВымпелКом» и в соответствии с намерениями компании, которые были озвучены в предыдущем квартале, Украина стала отдельным сегментом отчетности, не связанным с сегментом СНГ, и в него включены операции дочерних украинских компаний с косвенным участием – ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком», а также «Киевстар» (на основе проформы в отчете использованы суммарные результаты компаний по прошлому году).

Осенью 2009 года было принято решение об объединении

совместных активов "Альфа-групп" и Telenor (Норвегия) – компаний "Вымпелком" и "Киевстар", в которых "Альфа-групп" владела 44% "Вымпелкома" и 43,5% "Киевстара", Telenor - 29,9% и 56,5% соответственно, в компанию VimpelCom Ltd. Кроме того, «Вымпелком» 100-процентно владеет украинскими операторами мобильной связи «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком», а «Альфа-групп» обладает пакетом акций в турецком операторе «Turkcell», который имеет мажоритарный пакет акций (55% в украинском операторе мобильной связи «Астелит»).

По данным на апрель 2010 года, после принятия российскими миноритариями "Вымпелкома" предложения обменять свои акции на бумаги VimpelCom Ltd, у "Альфа-групп" насчитывалось 43,89% голосующих акций новой компании, у Telenor - 35,42%, еще 20,69% будут торговаться на NYSE.

Антимонопольный комитет Украины 9 марта 2010 года дал разрешение на объединение активов компаний Telenor и «Альфа» в новом операторе мобильной связи — компании VimpelCom Ltd., однако 22 апреля 2010 года действие разрешения было приостановлено, основанием для пересмотра решения стало заявление «Астелита», претензией которого являлось владение объединенной компанией значительным радиочастотным ресурсом (в настоящее время претензии компанией «Астелит» отозваны).