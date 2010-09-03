Дата-центр ВОЛЯ улучшил конфигурацию серверов и увеличил объемы трафика

Дата-центр ВОЛЯ к новому бизнес-сезону обновил линейку тарифных планов и предложил своим абонентам серверы улучшенной конфигурации.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, Дата-центр во всех тарифных планах увеличил объем входящего зарубежного трафика. Так, в тарифных планах «Воля» и «Воля-VDS» объем входящего зарубежного трафика теперь составляет 6 ГБ, в тарифных планах «Бизнес» и «Бизнес-VDS» – 60 ГБ, в тарифных планах «Профи» и «Профи-VDS» – 160 ГБ, в тарифном плане «Эксперт» – 600 ГБ. При этом во всех тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ украинский и исходящий зарубежный трафик не ограничивается.

Дата-центром ВОЛЯ в целях удовлетворения растущих потребностей клиентов также улучшена конфигурация оборудования. Теперь в тарифном плане «Воля» предоставляется сервер Intel Atom D510/1 ГБ/250 ГБ вместо ранее предлагавшейся конфигурации VIA C3 1 ГГц/1 ГБ/160 ГБ. В тарифном плане «Бизнес» предлагается конфигурация сервера Intel Intel Atom D510/1 ГБ/500 ГБ (ранее – Intel Atom D510/1 ГБ/250 ГБ).

Как отметил руководитель Дата-центра ВОЛЯ Андрей КИЛЬКОЛЫХ, кроме увеличения объемов входящего зарубежного трафика Дата-центр существенно снизил стоимость зарубежных каналов с гарантированной полосой пропускания и ввел новое предложение – канал с входящей зарубежной полосой в 20 Мбит/с и неограниченным исходящим трафиком.

«Такие изменения стали возможны благодаря увеличению пропускной способности украинских и зарубежных каналов компании, о чем ВОЛЯ объявила в конце августа», - сказал он.

Так, по данным А.КИЛЬКОЛЫХА, сегодня суммарная емкость внешних каналов компании составляет более 30 Гбит/с, а суммарная ширина каналов, подключенных к Украинской точке обмена трафиком UA-IX, – 80 Гбит/с, что, в свою очередь, «позволило предложить абонентам больше возможностей и сократить их расходы».

Напомним, что при размещении оборудования в Дата-центре в пакет документов может входить отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement, SLA). SLA определяет взаимную ответственность провайдера и абонента и содержит качественное и количественное описание сервисов, как с точки зрения провайдера, так и с точки зрения клиента. Дата-центр ВОЛЯ первым в Украине внедрил SLA, и сегодня такое предложение является уникальным на рынке.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая около 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.