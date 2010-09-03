"РЖД" и "Укрзализныця" налаживают скоростное пассажирское движение

ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) и "Укрзализныця" создали совместную рабочую группу по вопросу организации скоростного пассажирского движения между двумя странами.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба РЖД.

В рамках рабочей группы стороны проработают вопрос организации скоростного пассажирского движения между Россией и Украиной.

Как отмечается в сообщении, говорить о сроках и стоимости реализации проекта, а также о том, какой подвижной состав будет использован на этом направлении, пока преждевременно.

Напомним, 14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.