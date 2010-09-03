КНР инвестирует в ж/д ветку Борисполь–Киев 1 млрд. долл.

Китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл. на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет украинскую столицу и международный аэропорт «Борисполь», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас находится в Китае с официальным визитом, который завершится 5 сентября. Согласно подписанному в четверг в присутствии глав двух стран соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км. Общие инвестиции в создание ветки составят 950 млн. долл.

Согласно достигнутому соглашению, на реализацию проекта Китайский банк развития и Индустриально-коммерческий банк Китая предоставят кредит на общую сумму 1 млрд. долл. Условия кредита не сообщаются.

Согласно достигнутым договоренностям, генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства китайская сторона будет отвечать за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" – главные воздушные ворота Украины, которые обслуживают 62% авиационных перевозок страны. Одно из главных требований УЕФА, принявшего решение провести Евро-2012 в Польше и Украине, – наличие в Украине развитой транспортной инфраструктуры, развитием которой власти страны всерьез занимаются. Между тем, сообщение между Киевом и "Борисполем" до сих пор осуществляется рейсовыми автобусами.