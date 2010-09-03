До конца года в Киеве будет закончено строительство ряда транспортных объектов

До конца текущего года в Киеве будет закончено строительство ряда транспортных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

По его словам, в частности, в октябре планируется открыть прямой проезд на Московской площади, а открытие развязки на этой площади запланировано на 15 декабря т.г.

В начале декабря, по словам Н.АЗАРОВА, будут открыты три станции метро на Куреневско-Красноармейской линии.

Кроме того, в середине октября будет сдан скоростной трамвай, заверил глава правительства.

Первый поезд через Дарницкий железнодорожный мост планируется запустить в сентябре. «Автомобильное сообщение через мост, надеюсь, откроем в ноябре, самое позднее – в начале декабря», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также планируется в ноябре закончить строительство эстакады на улице Набережно-Крещатицкой.

Кроме того, премьер отметил, что строительство всех объектов к Евро-2012 будет выполнено с опережением сроков.