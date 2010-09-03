Терминал F в «Борисполе» откроют 8 сентября – Ефименко

Терминал F в аэропорту «Борисполь» откроют 8 сентября текущего года.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Все работы в терминале выполнены в полном объеме, он готов к приему пассажиров», – сказал он.

По словам министра, с 1 октября в этот терминал будет переведено до 40% пассажиропотока терминала В.

К.ЕФИМЕНКО прогнозирует, что в 2011 году аэропорт обслужит 6,1 млн. пассажиров.

Он также сообщил, что в ноябре т.г. завершится капитальный ремонт терминала В и в нем будут открыты два новых телепорта.

По словам министра, активными темпами ведется реконструкция перрона F, завершение которой позволит эксплуатировать вторую взлетную полосу аэропорта "Борисполь" на полную мощность.

Напомним, ранее планировалось открыть терминал F 24 августа 2010 года.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 года утвердил проект и титул строения пассажирского терминала F (временного, так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства 2009-2010 гг. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала F. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн.