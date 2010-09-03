Регулярное ж/д движение по Дарницкому мосту в Киеве будет с 1 октября

Министерство транспорта и связи Украины планирует с 1 октября 2010 года открыть регулярное движение поездов по автомобильно-железнодорожному (Дарницкому) мостовому переходу через Днепр в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, 25 октября будет открыта обновленная остановочная платформа "Левый берег", а 1 декабря – автомобильный съезд с Левого берега Днепра на Правый.

По словам министра, все земельные вопросы решены, осталось снести семь гаражей.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».