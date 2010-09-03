Эксперт: Страховщики не готовы взять на себя техосмотр транспортных средств

Страховые компании на сегодняшний день не готовы взять на себя функции по проведению техосмотра транспортных средств.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

При этом он отметил, что если и передавать функции проведения техосмотра от ГАИ кому-либо, то целесообразней будет возложить данную функцию на сеть сертифицированных станций технического обслуживания (СТО).

«На сегодняшний день я не вижу возможности проведения техосмотра через страховые компании, я бы скорее отдал эту функцию СТО, чтобы они этим занимались, если необходимость в техосмотре существует» - сказал Д.ГРИЦУТА.

Он отметил, что сегодня не существует списка четких требований к страховщикам, которые будут проводить техосмотр, а также не прописана сама процедура прохождения техосмотра через СК. Однако, по его мнению, прежде чем готовить такие документы, необходимо оценить целесообразность передачи данных функций страховщикам.

«Однозначно, эта прерогатива должна оставаться если не у органов ГАИ, то у сертифицированных СТО, им это ближе по духу, и здесь страховщик – просто лишнее звено», - считает Д.ГРИЦУТА.

Как сообщал УНИАН, в конце августа руководство Министерства внутренних дел заявило о том , что не возражает против проведения технического осмотра автомобилей страховыми компаниями.

«С моей точки зрения, это не компетенция милиции – проводить техосмотр. В большей степени это должны проводить страховые компании, учитывая то, что в Украины введено обязательное страхование транспортных средств», - сказал тогда министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.