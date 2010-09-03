В Киеве 6 ноября начнется двустороннее движение по новому мосту через Гавань

В Киеве 6 ноября запланировано открытие двустороннего движения по новому мосту по улице Набережно-Крещатицкая через Гавань, а также пустить первый поезд через три новые станции метрополитена в сторону Теремков: «Демеевскую», «Голосеевскую» и «Васильковскую».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что эта дата выбрана неслучайно, ведь в этот день отмечается очередная годовщина освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, и запуск новых важных для столицы объектов будет подарком для киевлян.

В то же время он уточнил, что новые станции на Куреневско-Красноармейской линии метро откроют в декабре этого года.

«Это промежуточный такой финиш, но он очень важен: 6 ноября первый поезд метрополитена пройдет по трем новым станциям. Это будет означать то, что мы принимаем объект, и в декабре, может в середине, может на конец декабря, мы действительно введем в эксплуатацию эти три новых станции метро», - сказал А.ПОПОВ.