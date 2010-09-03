Ярославский инвестирует в создание логистического центра при Харьковском аэропорту 300 млн. долл.

Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ инвестирует в создание логистического центра при Международном аэропорту «Харьков» 300 млн. долл.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH, об этом он заявил, выступая с докладом на украинско-китайском бизнес-форуме в Китае.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул, что компания готова начать реализацию проекта в ближайшее время. При этом он призвал китайских коллег принять участие в проекте «в любой пропорции».

«Мы готовы начать реализацию проекта хоть завтра. И я приглашаю китайские компании быть его соинвесторами в любой пропорции. Тем более, что благоприятный инвестиционный климат гарантирован: достаточно почитать последний Указ Президента о создании Совета отечественных и иностранных инвесторов, чтобы убедиться в этом», – отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он акцентировал внимание на удачном географическом положении Харькова, где планируется создать логистический центр, а также на возможности китайских компаний хорошо зарекомендовать себя на европейском рынке.

«Благодаря своему уникальному географическому положению, в том числе близости российской границы, Харьков идеален для реализации такого проекта. Кроме того, есть еще много факторов успеха. Как известно, Харьков – принимающий город Евро-2012, а значит, компании, которые будут участвовать в проекте, получают возможность заявить о себе в международном масштабе», – сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он подчеркнул, что логистический центр будет работать в комплексе с недавно открытым новым терминалом Международного аэропорта «Харьков», что позволит избежать «бумажной волокиты».

Президент DCH также отметил, что Международный аэропорт «Харьков» является примером успешного частно-государственного партнерства, а новый частный терминал стал первым «авиационным» объектом Евро-2012 в Украине, сданным в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, А.ЯРОСЛАВСКИЙ входит в состав официальной украинской делегации, прибывшей в Китай вместе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. 3 сентября т.г. в Пекине в рамках официального визита В.ЯНУКОВИЧА в Китай состоялся украинско-китайский бизнес-форум, участие в котором приняли представители деловой и политической элиты обеих стран.

Справка УНИАН. DCH – одна из крупнейших украинских бизнес-групп, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. DCH консолидирует большую часть активов группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ – президент группы DCH.

С 2007 года DCH реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает в себя реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадиона «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку Харькова к Евро-2012 по состоянию на середину 2010 года превысила 2 млрд. грн.