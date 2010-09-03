Транспортный сбор отменят с 2011 г. и введут акциз на бензин

Транспортный сбор будет отменен с 2011 года. Вместо него будет введен дополнительный акциз на бензин. Об этом говорится в сообщении отдела информационной политики и связей со СМИ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства со ссылкой на председателя Комитета Михаил БРОДСКОГО.

«Не будет ни транспортного, ни рыночного, ни рекламного сборов, поскольку это - дополнительное администрирование и дополнительные деньги, которые собираются ... Это все мы убираем», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Он отметил, что транспортный сбор будет входить в сумму дополнительного акциза.

«У нас будет самый низкий акциз в Европе. На сегодня он составляет 150 евро, а с учетом т.н. транспортного сбора он может составлять ориентировочно 180-200 евро за тонну, но платить будут больше те, кто много ездят, и те, кто ездят на мерседесах. Средства, полученные таким образом, будут направляться на ремонт дорог», - подчеркнул М. БРОДСКИЙ.

По словам БРОДСКОГО для рядовых водителей подорожание за введения дополнительного акциза будет несущественным.

«По нашим расчетам, цена бензина поднимется максимум на 20 копеек. Но, пожалуй, и этого не будет, потому нефть в мире дешевеет. К тому же заправки уменьшают цену, потому что есть конкуренция и прозрачные правила работы », - отметил глава Комитета.

Он считает, что отмена транспортного сбора позволит упростить процедуру прохождения техосмотра, ведь он взимается именно при прохождении техосмотра и контроль за его уплатой ведется Госавтоинспекцией.

Также в Госкомпредпринимательстве напомнили, что на сегодня ведется работа над реорганизацией техосмотра. МВД поддержало данную инициативу председателя Комитета Михаила Бродского и согласилось передать его проведения от ГАИ другим структурам.

Отдел информационной политики и связей со СМИ Госкомпредпринимательства Украины