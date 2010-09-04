Украина создаст беспилотный самолет для наблюдения за трубопроводами

Вчера первый вице-премьер Андрей Клюев поручил Министерству образования и науки и Национальному авиационному университету (НАУ) подготовить предложение по разработке и созданию беспилотного самолета, который бы использовался для наблюдения за крупными трубопроводами, сообщает Finance.

Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник, принимавший участие в торжествах по поводу Дня знаний в НАУ. "Такой государственный заказ, если предложение университета будет конкурентоспособным, Кабмин готов предоставить НАУ",- сказал Табачник.

Как сообщил проректор НАУ по научной работе Владимир Харченко, первый вице-премьер дал свое поручение после того, как ознакомился с уже существующими разработками университета. "На эту тему у нас защищено немало диссертаций, ею интересуются талантливые студенты, а один из наших профессоров три года работал с южнокорейскими производителями беспилотных самолетов",- рассказал Харченко.

По его словам, сейчас сотрудники НАУ разрабатывают носитель для самолета, который в прошлом году планировалось использовать для нужд сельского хозяйства: "Тогда мы обращались к правительству за финансовой поддержкой, однако необходимый миллион гривен нам так и не выделили". Владимир Харченко отметил, что в этом году финансирование разработки беспилотного самолета пока не обсуждалось.