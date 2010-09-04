В Киеве могут уменьшить количество маршруток

Первый заместитель КГГА Александр Попов выступает за сокращение количества частных маршрутных такси в Киеве. Об этом он заявил журналистам, сообщает Дело.

"Я считаю, что мы должны в будущем вообще ограничить передвижение маршрутных такси по городу, в центре города, прежде всего. Заменить его нормальным, комфортным городским транспортом", - сказал А.Попов.

По его словам, "существование частных маршрутных такси - это проблема не тольки Киева".

Он отметил, что маршрутные такси надо использовать только в тех частях города, где это действительно необходимо и где городской транспорт не успевает справиться в потоком пассажиров.

Напомним, КГГА заявлеят о готовносты коммунального предприятия "Киевпасстранс" вывести на маршруты столицы необходимое количество дополнительных автобусов и троллейбусов.