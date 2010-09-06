При отмене транспортного сбора интересы уплативших его авансом будут учтены

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверяет, что в результате замены в системе налогообложения транспортного сбора акцизом на бензин интересы тех, кто заплатил сбор авансом за 2 года, будут учтены.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Никто не будет платить дважды» - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что тот, кто больше ездит, должен больше платить и именно для этого транспортный сбор в Налоговом кодексе предлагается заменить акцизом на бензин.

«Норма рассчитана на то, что кто больше потребляет бензина, кто больше ездит, должен больше платить. У нас же есть автомобили, которые на 100 км пробега потребляют и 40 литров. Почему они должны платить столько же, сколько платит владелец старенького «Москвича»? Это неправильно. Они должны платить значительно больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что за счет увеличения поступления от акциза на бензин удастся значительно увеличить фонд дорожного строительства.