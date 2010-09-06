"Укравтодор" в этом году планирует сдать 720 км дорог

"Укравтодор" в текущем году планирует сдать 720 км дорог. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, об этом сообщил руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Владимир ДЕМИШКАН во время пребывания в Тернопольской области.

При этом он отметил, что реализовать эти планы при нынешнем финансировании чрезвычайно сложно.

«Во время недавней встречи я доложил главе государства о наших планах и о том, что в 2010 году мы должны сдать в эксплуатацию 720 километров дорог при очень напряженном финансировании. Нам досталось чрезвычайно сложное наследство, денег мало. Мы изыскиваем любую возможность, чтобы привлечь инвестиции на строительство дорог, понимая главное, что с развитием дорог связано развитие экономики Украины», – цитирует пресс-служба В.ДЕМИШКАНА.

Он также заверил, что проекты строительства объездных дорог вокруг Теребовли, Бережан и Тернополя, которые ему представил председатель ТОГА Михаил ЦИМБАЛЮК, «являются чрезвычайно актуальными для области, ее экономики и развития, а следовательно будут реализованы».

В.ДЕМИШКАН отметил, что эти проекты совпадают с транспортным коридором Балтика – Черное море, также с объездами названных населенных пунктов совпадает план строительства автобана «Восток–Запад».

«Мы увидели, что проекты отработаны, вопросы отвода земли четко и быстро решаются. Это свидетельствует о том, что Тернопольская область смотрит вперед. Учитывая позицию главы облгосадминистрации и его поддержку дорожной отрасли, я уверен, что все неотложные задачи, которые стоят перед дорожниками области, будут выполнены», - сказал В.ДЕМИШКАН.

Справка УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) создана Указом Президента Украины от 8 ноября 2001 №1056/2001 «О мерах по повышению эффективности управления дорожным хозяйством Украины» как центральный орган исполнительной власти для осуществления функций управления дорожным хозяйством.

В сферу управления Государственной службы автомобильных дорог Украины входят службы автомобильных дорог в АР Крым, городе Севастополе и областях, государственные проектные, научно-исследовательские, технологические и экспертные предприятия, а также Государственная акционерная компания ВАТ ГАК “Автомобильные дороги Украины» с дочерними предприятиями в областях.