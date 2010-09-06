Власть Киева повысила тариф на проезд в метро безосновательно - Кличко

Повышение цены за проезд в киевском метрополитене до 2 грн. является безосновательным, поскольку столичная власть не предоставила для этого никаких экономических обоснований.

Об этом заявил лидер фракции одноименного Блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам В.КЛИЧКО, когда депутаты повышали оплату за проезд в метро в 2008-м году, проводились заседания специальной рабочей группы Киевсрвета, которая определила, что себестоимость одной поездки должна составлять не больше гривни.

«Сегодня же киевляне вынуждены платить 2 гривни. Хотя никто не объясняет, почему сформирована именно такая цена. Мы так и не увидели не то что объективных экономических расчетов, но даже правдивой статистики пассажиропотока в метро. Между тем, оправдание чиновников о том, что плату за проезд повысили к «круглой» сумме, поскольку кассирам в метро не очень удобно давать сдачу, не выдерживают никакой критики», - подчеркнул политик.

Вместе с тем он отметил, что бюджет города систематически недополучает денег от размещения рекламных материалов в метрополитене - их официальная стоимость является значительно заниженной. Так, брендование одной станции метро по оценкам рекламных агентств составляет около 100 тыс. условных единиц в месяц, из которых в бюджет города поступает едва десятая часть. Киевляне имеют право знать, куда идут реальные финансовые потоки столичного метро, отметил В.КЛИЧКО.

«Прежде чем повышать тарифы, необходимо было провести комплексный аудит КП «Киевский метрополитен». Ведь сегодня даже вагоны столичного метро находятся в банковском залоге, поскольку одно время большинство Киевсовета позволило руководству метрополитена набрать кредитов. Поэтому такой аудит – единственный способ навести порядок в этом коммунальном предприятии», – отметил В.КЛИЧКО.

Политик уверен, что деятельность КП «Киевский метрополитен» должна быть прозрачной, а тарифы на проезд - экономически обоснованными. А повышение цены на проезд в метро стало очередным примером того, как власть перекладывает решение своих проблем на плече киевлян, заявил он.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 6 сентября, проезд в киевском метро подорожал до 2 грн.

Между тем ранее заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что проезд в киевском метро подорожает в середине сентября.

Также заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отмечал, что тариф в 2 грн. на проезд в метро власть Киева введет после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.

«Мы еще раз проверяем соответствие этого тарифа экономически обоснованному уровню, изучаем прибыльность и проблемные финансовые вопросы коммунального предприятия... Поэтому решение о вступлении тарифа в силу будет принято по завершению детального изучения ситуации», - говорил А.ГОЛУБЧЕНКО.