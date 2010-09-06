Wizz Air в апреле откроет 13 базу в Белграде

Крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Восточной и Центральной Европе Wizz Air объявил сегодня об открытии в апреле 2011 года своей тринадцатой операционной базы в аэропорту Белграда (Сербия).

Об этом УНИАН сообщили в «Визз Эйр Украина».

Согласно сообщению, изначально на эту базу рейсы будут выполняться на одном новом самолёте Airbus A320.

Помимо уже существующих и успешно выполняемых рейсов из Белграда в Лондон и Дортмунд, Wizz Air открывает из Сербии пять новых направлений: в Рим (Фьюмичино) и Мальмё (Копенгаген) с 15 декабря 2010 года, в Эйндховен – с 1 апреля 2011 года и в Стокгольм и Мемминген (Мюнхен) – с 3-го апреля 2011 года.

Справка УНИАН. За последние 12 месяцев авиакомпании группы Wizz Air перевезли более 9,2 миллионов пассажиров. Флот авиакомпании на данный момент состоит из 34 самолетов Airbus A320. Авиакомпания выполняет рейсы из 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия.