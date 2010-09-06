ЮЗЖД открыла сообщение Коростень-Фастов

С целью повышения качества обслуживания пассажиров и уменьшения времени нахождения в пути Юго-западная железная дорога ввела новый маршрут местного сообщения - дизель-поезд №877/878 Коростень-Фастов-Коростень.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, поезд курсирует ежедневно, кроме вторника. Поезд состоит из вагонов 3-го класса. Время следования дизель-поезда от станции Коростень до вокзала Фастов, расстояние между которыми составляет около 183 км, сократилось на 25 минут и на сегодня составляет 3 часа 43 минуты.

Стоимость билета на полный маршрут следования составляет 12 грн. 11 коп., детский билет стоит 9 грн. 07 коп. В каждом билете указан номера вагона и места.

Как напоминают на ЮЗЖД, ранее пассажирам для того, чтобы доехать из Коростеня в Фастов, нужно было воспользоваться двумя маршрутами: №6492/6491 сообщением Житомир-Фастов-Житомир и №6463/6462 сообщением Коростень-Житомир-Коростень. При этом стоимость проезда составляла около 18 грн.