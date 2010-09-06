Минтранс: закон о морских портах будет принят в ближайшее время

Министерство транспорта и связи Украины прогнозирует принятие закона «О морских портах Украины» уже в ближайшее время. Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Это будет настоящим испытанием для нашей команды. Мы должны согласовать этот закон с общественными организациями, портовиками и ведущими бизнес структурами, найдя взаимовыгодное решение. Но уверен, что мы справимся», - подчеркнул министр.

В настоящее время нет ни одного нормативно-правового акта, который бы комплексно регулировал отношения в указанной сфере. В своей деятельности морские порты руководствуются преимущественно нормативными актами Министерства Морского флота СССР, которые устарели и во многом не соответствуют новым экономическим условиям хозяйствования.

По убеждению министра, в новом законе должны быть урегулированы правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования и развития морских торговых портов, а главное – задекларированы и законодательно защищены государственные интересы. Причальные линии, акватории портов и земля под акваториями должны принадлежать только государству.

Как сообщал УНИАН, проект Закона Украины «О морских портах» № 0881 от 23.11.2007 прошел первое чтение в Верховной Раде Украины. Однако к этому проекта Закона был ряд замечаний от заинтересованных органов центральной власти. Поэтому в апреле этого года Константин Ефименко поручил внести эти замечания с учетом интересов государства и урегулировав экономические отношения между хозяйствующими субъектами в портах.

Обновленный проект законодательного акта разработан по поручению Министра в Государственной администрации морского и речного транспорта и сейчас находятся на этапе обсуждения с субъектами хозяйствования, заинтересованными в его принятии.