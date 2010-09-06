Проект ж/д сообщения между Киевом и «Борисполем» будет разработан до конца ноября - Колесников

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что проект строительства железной дороги от аэропорта «Борисполь» до Киева будет разработан до конца ноября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов, в какие сроки будут проведены работы по запланированному строительству железной дороги между «Борисполем» и Киевом, вице-премьер напомнил, что в ходе визита в Китай Президент Виктор ЯНУКОВИЧ вел переговоры по этому вопросу.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, на данный момент есть только концепция строительства такой железной дороги, и в этот проект предварительно готовы инвестировать средства китайские компании. Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что проект этого строительства планируется разработать до конца ноября.

Как сообщал УНИАН, китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл. на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

В частности, согласно подписанному 2 сентября в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Согласно достигнутым договоренностям, генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства китайская сторона будет отвечать за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.