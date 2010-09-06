«Укрзализныця» планирует ввести остановки поездов на Дарнице

В новом графике движения на 2011-2012 гг. по пожеланиям пассажиров «Укрзализныця» планирует ввести на ст. Дарница остановки пассажирских поездов, следующих до ст. Киев-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, планируется, что на станции Дарница будут останавливаться такие поезда: № 72/71 Запорожье–Киев и № 79/80 Днепропетровск–Киев формирования Приднепровской железной дороги; № 163/164 Харьков–Киев формирования Южной железной дороги; № 122/121 Николаев–Киев формирования Одесской железной дороги.

Нововведение осуществляется по результатам широкого анкетирования, в котором приняли участие 13 655 респондентов, приезжающих в Киев с определенной периодичностью (30% опрошенных посещают столицу несколько раз в год).

Маркетинговые исследования железнодорожников, направленные на улучшение обслуживания пассажиров, продолжаются, отмечается в сообщении.