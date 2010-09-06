«Укрзализныця» за лето перевезла более 46 млн. пассажиров

«Укрзализныця» этим летом, с 1 июня по 30 августа, по оперативным данным, перевезла 46,1 млн. человек, что на 3,9%, или 1,7 млн. человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, за это время лишь в Крымский регион прибыло 3 млн. 369,5 тыс. пассажиров, что на 9,3% больше, чем в 2009 году. В частности, во внутреннем сообщении перевезено 2 млн. 60,5 тыс. пассажиров (+9,2%), в международном – 1 млн. 309 тыс. пассажиров (+9,3%).

Выехало из Крымского региона 3 млн. 393,6 тыс. пассажиров (+6,4%), в частности, во внутреннем сообщении – 2 млн. 8,2 тыс. пассажиров (+7,3%), в международном – 1 млн. 358 тыс. пассажиров (+5,3%).

Как отмечается в сообщении, сейчас на вокзалах Крымского региона работают 76 стационарных касс. В Крымском регионе для улучшения обслуживания пассажиров и предоставления им дополнительных удобств функционирует также 7 передвижных касс.

1 сентября, как и предусмотрено графиком движения поездов на 2010-2011 гг., курсировали 44 пары летних поездов, которые обслуживают 98 составов, из них 69 введены на летний период.