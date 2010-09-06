Киевский метрополитен пока не планирует еще одного подорожания проезда

Киевский метрополитен пока не планирует еще одного повышения стоимости проезда в метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил финансовый директор КП «Киевский метрополитен» Юрий КОШМАК сегодня на пресс-конференции.

«Мы думаем, до конца года этого (повышения – УНИАН) не произойдет. Но жизнь покажет», – отметил он.

Ю.КОШМАК напомнил, что экономически обоснованная стоимость разовой поездки в метро составляет 2,42 грн. В то же время он отметил, что данные расчеты производились еще летом 2008 года.

По словам Ю.КОШМАКА, пока Киевский метрополитен не планирует повышать стоимость проездных. В частности, он отметил, что уже купленные проездные будут действовать до окончания их срока действия. Относительно того, возможно ли изменение их цены в следующем месяце, он сказал: «Давайте так: доживем до 1 октября – мы еще не знаем, какие у нас будут тарифы на тепло».

Также Ю.КОШМАК отметил, что метрополитен ежемесячно оплачивает миллионы гривен за обогрев станций, помещений и прочее. «Придет время – будем делать расчеты, выходить с предложениями. Пока мы не планируем подавать никаких предложений на рассмотрение КГГА относительно этого (повышения – УНИАН)», – сказал он.

По словам Ю.КОШМАКА, средства, полученные в результате повышения цен до 2 грн., в первую очередь будут направляться на ремонт подвижного состава и прочей инфраструктуры. По его данным, благодаря этому повышению метрополитен дополнительно будет получать 5-6 млн. грн. в месяц. Кроме того, добавил он, изменение тарифа значительно сократит время обслуживания пассажиров в кассах метрополитена.

По словам Ю.КОШМАКА, на сегодняшний день коммунальным предприятием закуплен 61 новый вагон, которые уже в ближайшее время будут направлены на Сырецко-Печерскую линию метрополитена для эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 6 сентября, проезд в киевском метро подорожал до 2 грн.

Между тем ранее заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что проезд в киевском метро подорожает в середине сентября.

Также заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отмечал, что тариф в 2 грн. на проезд в метро власть Киева введет после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.