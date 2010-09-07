США начинают масштабное обновление транспортной системы. Для начала - 50 млрд.долл.

Масштабная программа модернизации транспортной инфраструктуры запускается в США. В течение ближайших 6-ти лет предполагается реконструировать более 240 тыс км автодорог. Об этом заявил сегодня президент США Барак Обама, представляя в городе Милуоки /штат Висконсин/ программу обновления транспортной сети страны.

"В ходе последующих шести лет мы намерены перестроить 150 тыс миль /240 тыс км/ дорог - а этого достаточно для того, чтобы шесть раз обогнуть земной шар, - сказал Б.Обама. - Кроме того, мы намерены также проложить и отремонтировать 4 тыс миль /около 6,5 тыс км/ железнодорожных путей, что равно расстоянию от одного побережья страны до другого".

Предполагается также модернизировать систему управления воздушным транспортом. "Мы решим проблему с "пробками" на дорогах и постоянными задержками вылетов в аэропортах, из-за чего люди вынуждены простаивать в очередях", - заметил президент США и, обращаясь к жителям Милуоки, добавил, что хорошо помнит, что такое очереди.

Для реализации этого проекта администрация Б.Обамы предлагает учредить специальный банк, который позволит увеличить объем инвестируемых в отрасль частных капиталов и бюджетных денег штатов. Предполагается, что размер только начальных инвестиций в программу обновления транспортной сети в США составит порядка 50 млрд долл.