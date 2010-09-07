МАУ увеличила перевозки пассажиров на 10% - до 228 тыс. чел.

В августе 2010 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила 2 157 рейсов и перевезла 228 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем в августе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Согласно сообщению, летом 2010 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» перевезла рекордное количество пассажиров и грузов, значительно превысив показатели аналогичных периодов предыдущих лет.

В частности, всего с июня по август 2010 года было выполнено 6 383 рейса и перевезено 636 тыс. человек.

За июнь-август т.г. было также перевезено 2 396 тонн грузов и почты. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26%.

«Несмотря на кризис, отголоски которого мы ощущаем до сих пор, авиакомпания продолжает осваивать новые маршруты, увеличивать частотность рейсов и внедрять самые современные технологии маркетинга и продаж», - отметил президент авиакомпании Юрий МИРОШНИКОВ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, Монастыром, Ниццей, Тель-Авивом, Пулой, Дубровником, Сплитом, Копенгагеном, Триполи, Фаро, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем c 3000 другими пунктами мира, выполняя более 450 рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя.

Базовыми аэропортами МАУ являются международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР) и Львов (LWO).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP(Украина) – 6%.