Госкомпредпринимательства и ГАИ займутся дерегулированием транспортной отрасли

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) и департамент ГАИ МВД будут вместе рассматривать инициативы комитета, направленные на дерегулирование транспортной отрасли, для чего формируется рабочая группа в составе представителей обоих ведомств.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госкомпредпринимательства, об этом договорились председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Комитет вместе с ГАИ будет работать над реализацией наших инициатив, которые значительно облегчат жизнь водителям. Мы упростим или уберем лишние процедуры, которые только отнимали время и деньги », - заявил М.БРОДСКИЙ.

Согласно сообщению, 6 октября рабочая группа должна отчитаться о выполнении данных задач.

Среди инициатив, над реализацией которых будут совместно работать специалисты комитета и ГАИ, - ликвидация транспортных сборов с машин, отмена нотариально заверенных доверенностей на право управления автомобилем и предоставление права их написания владельцу транспортного средства, передача полномочий выдачи водительских прав специальным автошколам с введением для них строгой административной и уголовной ответственности за нарушения.

Также будут изучаться вопросы реформирования МРЭО и делегирования права выдачи государственных номеров автосалонам, которые уже сами будут передавать данные в ГАИ; ограничения хозяйственной деятельности государственных структурных подразделений ГАИ; исключения посредников при прохождении техосмотра или предоставлении информации о государственной регистрации автомобилей; ограничения количества документов, которые водитель должен иметь при себе во время управления транспортным средством.

Напомним, в августе начала работать рабочая группа из специалистов Госкомпредпринимательства и ГАИ, которая готовит пакет нормативно-правовых актов по упорядочению прохождения технического осмотра легковых автомобилей.