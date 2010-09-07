Переработка грузов в морпортах выросла до 71 млн. тонн

По оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, по состоянию на 31 августа 2010 г. общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах Украины вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 578,2 тыс. тонн (0,8%) - до 71 млн. 050,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

«Увеличение объема переработки грузов в портах является одной из наших главных задач. Мы делаем все возможное, чтобы эта статистика была позитивной», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По итогам августа среди лидеров по росту объемов переработки грузов: Мариупольской порт - рост на 2293 тыс. тонн (на 28% больше, чем в августе прошлого года); Измаильский порт - на 1412 тыс. тонн (на 46%); Феодосийский порт - на 565 тыс. тонн (на 33% больше).

Среди лидеров по обработке транзитных грузов - Ильичевский порт, который обработал 2900 тыс. тонн (на 23% больше, чем в августе прошлого года); Феодосийский порт - 1542 тыс. тонн (на 61%); Мариупольский порт - 1196 тыс. тонн (на 28% больше).

Справка УНИАН. Морские порты Украины в 1-м полугодии 2010 г. увеличили грузоперевалку на 0,4%, по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. – с 52,78 до 53,02 млн. тонн.

Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.