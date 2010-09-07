«Визз Эйр Украина» в декабре откроет рейсы Киев-Стокгольм и Львов-Мемминген

12:51, 07 сентября 2010
Транспорт/Связь
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Первая украинская бюджетная (лоу-кост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» начиная с 18 декабря 2010 откроет 2 новых рейса Киев-Стокгольм и Львов-Мемминген.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, с частотой два раза в неделю будет выполняться рейс из Львова в Мемминген – немецкий город, расположенный в Баварии, в 120 км от Мюнхена. Это уже третье направление после Дортмунда и Венеции, по которому «Визз Эйр Украина» будет выполнять рейсы из Львова.

Одновременно «Визз Эйр Украина» выходит и на шведский рынок, открывая рейс Киев-Стокгольм (Скавста). Сначала частота выполнения рейсов составит два рейса в неделю.

Билеты на указанные рейсы уже в продаже по цене от 378 грн (в одну сторону, с учетом обязательных налогов и сборов).

«Мы уверены, что наши новые направления будут такие же успешные и популярные, как и другие рейсы из Украины», - отметил генеральный директор «Визз Эйр Украина » Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Принадлежит к группе компаний Wizz Air. Сегодня флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. За последние 12 месяцев «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров.

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