Началась подготовка к тендеру по поводу ж/д пути Киев–аэропорт «Борисполь»

Аэропорт «Борисполь» уже начал подготовительную процедуру к проведению тендера на разработку проектной документации технико-экономического обоснования организации железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

«Реализация проекта железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом «Борисполь» обеспечит не только быстрый и удобный подъезд к аэропорту, но и поможет решить часть транспортных проблем города Киева», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во время визита делегации Украины во главе с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в КНР в начале сентября т.г. было подписано рамочное соглашение относительно кредитного финансирования проекта «Об организации железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь» и строительства других инфраструктурных объектов аэропорта» между аэропортом «Борисполь», Государственным агентством Украины по инвестициям и развитию, Банком Развития Китая, Промышленно-коммерческим Банком Китая и Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов.

Также в рамках визита был заключен предварительный контракт по реализации проекта «Об организации железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь» и строительства других инфраструктурных объектов аэропорта» между аэропортом «Борисполь» и Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов. Контракт предусматривает проведение исследовательских, проектных, производственных, транспортных, уборочных, строительных работ, а также мероприятий, связанных с вводом в эксплуатацию объектов, обучением и исправлением недостатков в случае необходимости.

Согласно достигнутому соглашению, на реализацию проекта Китайский банк развития и Индустриально-коммерческий банк Китая предоставят кредит на общую сумму 1 млрд. долл. Условия кредита не сообщаются.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины распоряжением от 28 июля 2010 г. №1567-р определил организацию железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Согласно указанному документу, срок реализации проекта запланировано на 2010 - 2012 годы. Согласно распоряжению срок разработки ТЭО - до 1 декабря 2010 г.