Кабмин одобрил строительство взлетно-посадочной полосы в «Борисполе» в 2013-2014 гг.

Кабинет министров Украины определился относительно реализации проекта «О строительстве взлетно-посадочной полосы международного аэропорта« Борисполь» со сроками строительства 2013-2014 годы. Об этом говорится в распоряжении правительства (от 25 августа 2010 г. № 1731-р), сообщает Министерство транспорта и связи.

Согласно документу, технико-экономическое обоснование проекта строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта «Борисполь» будет разработано до 1 декабря этого года. ТЭО будет разрабатываться за счет средств аэропорта.

При этом дополнительно Министерство экономики, Министерство финансов и Минтранссвязи при согласовании ТЭО проекта строительства должны рассмотреть возможность предоставления государственной гарантии на получение аэропортом кредита для реализации указанного проекта.

Проведение в установленном порядке комплексной государственной экспертизы проекта строительства возлагается на Министерство транспорта и связи Украины.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает 62% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, которые проходят из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.