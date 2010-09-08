Кабмин уволил Овчинникова с должности замглавы Госавиаадминистрации
10:27, 08 сентября 2010Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины (распоряжение от 2 сентября 2010 г. №1752-р) освободил Алексея ОВЧИННИКОВА от должности заместителя председателя Государственной авиационной администрации.
Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.
А.ОВЧИННИКОВ уволен согласно его заявлению.
Напомним, А.ОВЧИННИКОВ был назначен на должность замглавы Госавиаадминистрации в мае текущего года.
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