Кабмин уволил Овчинникова с должности замглавы Госавиаадминистрации

Кабинет министров Украины (распоряжение от 2 сентября 2010 г. №1752-р) освободил Алексея ОВЧИННИКОВА от должности заместителя председателя Государственной авиационной администрации. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады. А.ОВЧИННИКОВ уволен согласно его заявлению. Напомним, А.ОВЧИННИКОВ был назначен на должность замглавы Госавиаадминистрации в мае текущего года.

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