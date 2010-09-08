ЮЗЖД 9 сентября изменит маршрут следования электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров, что 9 сентября 2010 г., в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский, меняется маршрут движения ряда электропоездов, которые будут следовать через Киев-Петровку.

Согласно сообщению пресс-службы ЮЖД, это касается электропоезда №6911 Нежин - Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех - Яготин, №6812 Борщаговка-тех - Гребенка, №6915 Нежин - Борщаговка-тех, №6811 Яготин - Борщаговка-тех, №6813 Гребенка - Киев-Петровка, №6816 Киев-Петровка - Гребенка, №6917 Нежин - Киев-Петровка, №6916 Киев-Петровка - Нежин, №6815 Яготин - Святошино, №6625 Святошино - Тетерев, №6919 Нежин - Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.