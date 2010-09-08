Укрзализныця: эффект строительства и реконструкции ж/д пути составит 200 млн. грн. в год

Экономический эффект от реализации проекта по строительству и реконструкции железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов составит 200 млн. грн. в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», научное обоснование этого проекта, рассчитанного до 2020 года, авторы, среди которых генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, главный инженер Главного управления путевого хозяйства Василий ЯКОВЛЕВ, начальник Главного управления перевозок «Укрзализныци» Виталий АЛЕЙНИК, и многие другие специалисты, изложили в научной работе "Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов».

"Это комплекс организационных и технических средств, средств строительства, технологий, научных разработок, которые целостно представляют такой продукт, как создание оптимальной конструкции верхнего строения пути для внедрения скоростного движения в Украине ", - отметил генеральный директор М.КОСТЮК.

Разработанные в Украине новые технологии и оборудование для сварки рельсов, новые конструкции стрелочных переводов и рельсовых креплений железнодорожники используют для создания так называемого "бархатного пути", бесстыкового пути неограниченной длины. В частности, на украинских железных дорогах эксплуатируются рельсосварочные машины, изготовленные на Каховском заводе электросварочного оборудования.

Согласно сообщению, в последние годы железнодорожники заключили 5200 км бесстыкового пути, внедрили в эксплуатацию 1704 комплекта новых современных конструкций стрелочных переводов.

В ходе строительства новых путей, реконструкции и модернизации украинских железных дорог с использованием современных научно-технических решений на направлениях Киев-Харьков, Киев-Днепропетровск, Киев-Хутор Михайловский созданы условия для дальнейшего повышения допустимых скоростей движения поездов до 160 км / ч - 170 км / ч , а с приобретением современного подвижного состава - до 200 км / ч.

Разработки украинских ученых и специалистов по сварке рельсов в бесстыковой путь неограниченной длины широко используются не только в Украине, но и России, США, Канаде, Китае, Бразилии, Индии, Австралии, Словении, Турции, Иране и других странах.

Как отмечается в сообщении, интеллектуальный потенциал научной работы "Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов", который защищены 24 патентами, стал основой нормативно-технических документов, которые были одобрены к использованию Организацией сотрудничества железных дорог Европы и Азии и утвержден как официальные нормативные документы для «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Научная работа «Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов» содержит наработки авторского коллектива в течение десяти лет. Ученый совет Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна рекомендовала присвоить данной научной работы и коллектива авторов Государственную премию Украины в области науки и техники в 2010 году. В коллектив авторов вошли генеральный директор Укрзализныци М.КОСТЮК, председатель Комитета по вопросам транспорта и связи Верховной Рады Украины В.КОЗАК, представители «Укрзализныци»,

Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, ООО "Технопарк ИЭС им. Е. О. Патона», Государственного экономико-технологического университета транспорта, ОАО" Каховский завод электросварочного оборудования ", ОАО" Днепропетровский стрелочный завод ", ООО" Корпорация путевые ремонтные технологии ".