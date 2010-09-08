Минтранс намерен повысить требования к рынку такси

На отечественном рынке таксомоторных перевозок предлагается ввести европейский (международный) опыт регулирования путем повышения требований для допуска субъектов хозяйствования к такому виду перевозок. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, министерство совместно с Госкомпредпринимательства разработали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования системы управления транспортным процессом в связи с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Одновременно проектом изменений предлагается привлечь к регулированию рынка таксомоторных перевозок органы местного самоуправления на уровне городов и районов. Минтранссвязи также предлагает средства защиты внутренних рынков таксомоторных перевозок в городах и районах.

Согласно сообщению, вместе с тем Минтранссвязи пытается более четко провести границу между таксомоторными перевозками и перевозками легковыми автомобилями на заказ, а также упорядочить работу таких посредников рынка таксомоторных перевозок как информационно-диспетчерские службы.

Кроме того, после детального анализа положений нормативно-правовых актов, регулирующих рынок таксомоторных перевозок в европейских странах, Минтранссвязи внесло и соответствующие изменения в вопросы установления ответственности за нарушение автотранспортного законодательства и усиления ответственности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на рынке автомобильных перевозок.

Как отмечается, принятие проекта Закона позволит не только устранить пробелы в автотранспортном законодательстве, но и приведет к фактическому наполнению Государственного бюджета Украины и упорядочению рынка таксомоторных перевозок с учетом евроинтеграционных процессов.