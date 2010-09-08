Билеты на поезда РЖД можно будет купить и в Европе

Железнодорожные билеты, в том числе на внутренние поезда РЖД, можно будет теперь купить и в Европе. Об этом сообщил вице-президент РЖД Михаил Акулов, сообщает АК&М

Про его словам, это связано с запуском поезда "Москва-Ницца".

Напомним, что РЖД 23 сентября открывают в сообщении с Францией новый железнодорожный международный маршрут "Москва - Ницца". Поезд будет курсировать 1 раз в неделю. Из Москвы (Белорусский вокзал) он будет отправляться по четвергам, прибывать в Ниццу в субботу, из Ниццы - по воскресеньям, прибывать в Москву во вторник.

Маршрут движения поезда: Москва - Вязьма - Смоленск - Орша - Минск - Брест - Тересполь - Варшава - Катовице - Зебжидовице - Богумин - Бржецлав - Вена - Линц - Инсбрук - Больцано - Верона - Милан - Генуя - Сан-Ремо - Бордигера - Вентимиль - Ментон - Ницца.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 1.594 трлн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие 2010 года составила 58.485 млрд руб. против убытка 13.7 млрд руб. годом ранее. Доходы от основной деятельности увеличились на 20.4% до 581.7 млрд руб., при этом расходы выросли всего на 7.8% до 511.8 млрд руб.