Рынок мобильных телефонов в Украине увеличился на 102%

Рынок мобильных телефонов и смартфонов в Украине в первом полугодии этого года в штучном выражении вырос на 102%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 3.5 млн. штук.

Таковы результаты исследования украинского представительства компании IDC (США), предоставленные УНИАН.

По мнению IDC, одной из главных движущих сил на рынке в настоящее время является отложенный спрос, накопившийся за минувший кризисный год.

В сегменте мобильных телефонов темпы роста составили 109%, в то время как поставки смартфонов и коммуникаторов увеличились на 40%.

Кроме того, на рынке обычных мобильных телефонов наблюдается постепенное перемещение спроса в сторону более дорогих аппаратов. Так, наибольший рост поставок был зафиксирован в ценовом сегменте 100-200 долл., в то время как доля телефонов начального уровня (стоимостью до 100 долл.) значительно снизилась, по сравнению с прошлым годом.

На рынке смартфонов и коммуникаторов ситуация противоположная: доля дорогих устройств (стоимостью выше 300 долл.), составлявшая год назад более 70%, сократилась

примерно вдвое. Одной из причин этого стало снижение цен на самые популярные модели смартфонов и их перемещением в более дешевый ценовой сегмент.

Аналитик IDC Наталья МИЛЬКО отметила, что в будущем стоит ожидать дальнейшей положительной динамики рынка мобильных устройств. По ее мнению, «плавный рост» будет наблюдаться как в сегменте мобильных телефонов, так и в сегменте смартфонов и коммуникаторов. «Однако, на докризисный уровень рынок, согласно прогнозам IDC, выйдет лишь к 2012 году», - отметила она.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники.

Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе, в т.ч. и в Украине.