Сотрудники Черноморской ТРК требуют прекратить давление на канал

Сотрудники Черноморской телерадиокомпании сегодня в Симферополе пикетировали здание Совета министров Автономной Республики Крым с требованием прекратить давление власти и силовых структур на канал.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты держали плакаты «Руки прочь от «Черноморки», «Чем жестче цензура, тем дальше власть от народа», «Стоп цензуре», «5 канал, ТВi, «Тонис», «Черноморка». Кто следующий?» и периодически скандировали: «Власть, не бойся журналистов!», «Стоп цензуре, нет цензуре!», «Дайте нам работать!».

По мнению работников «Черноморки», наложение арестов на счета и имущество телерадиокомпании являются попыткой власти исключить ТРК из крымского телеэфира «на время местных выборов или, вообще, навсегда»

«Все происходящее сейчас означает одно - вы нас боитесь … Раз вы боитесь нас, значит, боитесь и наших зрителей, тех крымчан, которые смотрят «Черноморку», тех, кто не ленится думать и изучать все точки зрения в информационном поле Крыма», - говорится в открытом письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю ВР АРК Владимиру КОНСТАНТИНОВУ, премьеру автономии Василию ДЖАРТЫ, представителю главы государства в регионе Сергею КУНИЦЫНУ, руководителю республиканской налоговой Владимиру ОХРИМЕНКО.

Под текстом письма работники масс-медиа собирали подписи.

Авторы обращения призвали представителей власти побороть страх, научиться быть профессиональными политиками и не ограничивать информационное поле.

Акция собрала 50-70 человек.

Как сообщал УНИАН, лидер крымской организации «Батьківщини», депутат Верховной Рады Украины из фракции БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО в начале августа заявил об аресте налоговой милицией имущества Черноморской ТРК, после - о проверке деятельности телерадиокомпании работниками Контрольно-ревизионного управления, затем - об аресте налоговой Крыма счетов канала.