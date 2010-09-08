КГГА будет контролировать поступления от рекламы в метро

Киевская городская государственная администрация будет контролировать поступления от размещения рекламы в метро. Об этом во время прямого эфира программы «Столица» телеканала «Киев» сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Установленная с 6 сентября стоимость проезда в столичном метрополитене является на сегодняшний день стабильной, и не предусматривает пересмотра. Благодаря введению в действие нового тарифа, предприятие дополнительно будет получать около 70 млн. грн. в год. Кроме того, мы планируем передать полномочия по управлению рекламной деятельностью метрополитена в Главное управление по вопросам рекламы и КП «Киевреклама». Таким образом, мы сможем контролировать поступления от размещения рекламы в метро и, при необходимости, будем распределять их между коммунальным предприятием и городским бюджетом. Убежден, что привлечение дополнительных средств ощутимо улучшит качество работы столичной подземки».

Он также заметил, что КП «Киевский метрополитен» задолжал КП «Киевпастранс» 17 млн. грн. за продажу проездных билетов на все виды транспорта в кассах метрополитена. Поэтому первые поступления, которые поступят от установления нового тарифа на проезд в метро будут направлены на погашение заработной платы водителям «Киевпастранса».

«Кроме того, мы постепенно будем выплачивать долг за потребленную предприятием электроэнергию и быть увеличивать количество подвижного состава метрополитена», – отметил заместитель председателя КГГА.