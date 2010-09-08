"Киевстар" увеличил количество абонентов мобильного Интернета

Количество пользователей услуг мобильного Интернета от компании «Киевстар» по технологии GPRS/EDGE в течение второго квартала 2010 года увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим квартала и составило 2,42 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход "Киевстара" от услуг мобильного Интернета за отчетный период вырос на 16% – до около 85,3 млн. грн. при снижении объема потребленного трафика на 3% по сравнению с первым кварталом этого года.

Во втором квартале т.г. пользователи услуг мобильного Интернета потребили 441,4 ТБ трафика, продолжается тенденция миграции пользователей с WAP-сервисов на услуги мобильного Интернета. Так, количество пользователей WAP-сервисов «Киевстара» во ІІ квартале и.г. составило чуть более 5 млн. человек. Однако объем трафика по сравнению с І кварталом увеличился на 20% и составил 32,5 ТБ за три месяца.

В пресс-службе отметили, что при подсчете пользователей/дохода в компании использовалась следующая методология: пользователи – учитывается количество уникальных пользователей, которые хотя бы один раз в течение квартала воспользовались услугой мобильного Интернета GPRS/EDGE или WAP-сервисами; доход – учитывается суммарный доход от пользования услугой мобильного Интернета GPRS/EDGE или WAP-сервисами за квартал, без налогов.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 22,43 млн. человек (по состоянию на 1 сентября 2010 года).

Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.

Более 2,4 млн. украинцев пользуются мобильным Интернетом от «Киевстар». В 7 крупнейших городах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.