„НАСТА“ застраховала имущественный комплекс ФПГ „Росан“

Страховая компания „НАСТА“ застраховала комплекс офисных и складских помещений во Львове площадью 10,6 тыс. кв. м, принадлежащий ФПГ „Росан“, на сумму 32,6 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы страховой компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, страховой договор обеспечивает защиту имущественного комплекса от вероятных потерь в результате пожаров, взрывов, проявлений стихии, а также падений пилотируемых летательных аппаратов.

Договор подписан сроком на 1 год с возможностью продления.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года.

В первом полугодии 2010 года СК «Наста» заключила 6 831 страховой договор: 4 639 с физическими и 2 192 с юридическими лицами.

По итогам первого полугодия 2010 года объем поступлений компании составил 24,3 млн. грн., страховые выплаты – 14,7 млн. грн.

На конец июня 2010 года компания сформировала технические резервы в размере 31,9 млн. грн., активы компании составили 95,7 млн. грн., уставный капитал – 39,9 млн. грн.

„Росан“ —финансово-промышленная группа на западе Украины. Компания является продолжением деятельности транснациональной корпорации „Мист“ в Украине. В состав группы входят 16 предприятий различных направлений деятельности: почтовый оператор „Росан“, компания по управлению активами „Росан-Капитал“, инвестиционная компания „Росан-Инвест“, таможенно-лицензионный оператор „Росан-Глобал“, служба курьерской доставки „Мист Экспресс“, компания, специализирующаяся на пассажирских перевозках „Европа-Туринг-Украина“, туристическая компания „Мист-Тур“ и другие. ФПГ ведет деятельность в 12 странах.