«Датагруп» присоединила активы кременчугского провайдера Home-Net

ЧАО «Датагруп» завершило присоединение провайдера Home-Net (Кременчуг).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сделка предусматривает создание в Кременчуге регионального представительства «Датагруп» и покупку активов компании (линейно-кабельных сооружений). С абонентами Home-Net будут переоформлены договора на ЧАО «Датагруп».

Отмечается, что компания Home-Net работает на рынке Кременчуга с 2006 года. Ее абонентская база насчитывает 6 тыс. включений (более 80% – физические лица). Home-Net принадлежит более 30% рынка интернет-услуг в Кременчуге.

По словам генерального директора «Датагруп» Александра ДАНЧЕНКО, вхождение Home-Net в структуру "Датагруп", позволит компании расширить абонентскую базу не только физических, но и юридических клиентов. Кроме того, эта сделка позволит "Датагруп" выйти в новый регион и увеличить долю рынка в розничном сегменте.

В ближайшие два месяца «Датагруп» проведет ребрендинг Home-Net, и на рынке Кременчуга будет работать новая розничная торговая марка от «Датагруп».

Возглавит региональное представительство "Датагруп" в Кременчуге нынешний директор компании Home-Net Дмитрий ДИДЕНКО. В ближайшее время в структуре персонала Home-Net изменений не планируется.

Справка УНИАН. ЧАО "Датагруп" создано 10 лет назад, является одним из лидеров телекоммуникаций. Сегодня протяженность собственной волоконно-оптической DWDM-сети составляет 10 838 км. Общая ёмкость магистральной сети – 20Гбит/с в западном направлении и 47 Гбит/с в восточном направлении. Собственные международные узлы построены в Амстердаме и Франкфурте. Общая пропускная способность внешних каналов – 41 Гбит/с. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей составляет 3220 км.

На сегодняшний день компания обслуживает как юридических, так и частных клиентов, предоставляя полный спектр услуг. По итогам 2009 года в компании насчитывается более 120 тыс. розничных клиентов и свыше 1,3 тыс. – корпоративных.

Доход компании за 2009 год составил 339 млн. грн.

В компании «Датагруп» работает 1350 человек, компания имеет 34 офиса в 19 городах Украины.