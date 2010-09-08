ВОЛЯ улучшила характеристики тарифных планов ВОЛЯ PRO

К началу бизнес-сезона компания ВОЛЯ улучшила характеристики всех тарифных планов для корпоративных абонентов, которые предлагаются под торговой маркой ВОЛЯ PRO. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, отныне они базируются на технологии нового поколения DOCSIS 3.0 вместо ранее использовавшейся технологии DOCSIS 2.0, что значительно расширяет возможности для пользователей по скорости доступа в Интернет и другим возможностям.

Теперь линейка тарифных планов группы «Speed Unlimited» включает пакеты L-Pro - 100 ГБ (230 грн/мес.) и XL-Pro - 150 ГБ (350 грн/мес.), в которых устанавливается скорость download до 38 Мбит/с и upload – до 1024 Кбит/с, а также пакеты XXL-Pro - 250 ГБ (500 грн/мес.), Super-Premium 400 ГБ (750 грн/мес.), Extra-Premium 600 ГБ (1000 грн/мес.) и Multi-Premium 1000 ГБ (1500 грн/мес.), в которых устанавливается скорость download до 150 Мбит/с и upload – до 3072 Кбит/с.

Кроме того, тарифные планы группы «Usage Unlimited» также дополнены новыми пакетами с улучшенными скоростными характеристиками.

Среди них пакеты Unlim M Pro (скорость download до 1024 Кбит/с и upload – до 1024 Кбит/с, ежемесячная абонплата 300 грн.), Unlim L Pro (скорость download до 2048 Кбит/с и upload – до 2048 Кбит/с, ежемесячная абонплата 450 грн.), Unlim XL Pro (скорость download до 4096 Кбит/с и upload – до 4096 Кбит/с, ежемесячная абонплата 800 грн.), Unlim XXXL Pro (скорость download до 8192 Кбит/с и upload – до 8192 Кбит/с, ежемесячная абонплата 1500 грн.), Gold Pro (скорость download до 16384 Кбит/с и upload – до 8192 Кбит/с, ежемесячная абонплата 2900 грн.), Platinum Pro (скорость download до 24576 Кбит/с и upload – до 8192 Кбит/с, ежемесячная абонплата 4300 грн.).

При этом, как сообщила А.СИГДА, абонентам ВОЛЯ PRO обеспечиваются повышенная безопасность передачи данных, а также поддержка интернет-протокола IPv6 и мультиадресной (multicast) передачи данных. А благодаря возможности шифрования трафика модема по алгоритму AES (Advanced Encryption Standard) с применением 128-битных ключей гарантируется повышенный уровень безопасности.

Для корпоративных клиентов так же, как для домашних абонентов, использование ресурсов, размещенных на площадке Дата-центра ВОЛЯ, не тарифицируется.

Всем абонентам ВОЛЯ предлагает в пользование модемы, поддерживающие технологию DOCSIS 3.0, (стоимость этого дополнительного сервиса – 19,90 грн/мес. или 29,90 грн/мес., в зависимости от марки устройства). Кроме того, что особенно актуально для бизнеса, компания предлагает в пользование точки беспроводного доступа Wi-Fi (стоимость дополнительного сервиса – 9,90 грн./мес).

Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой маркой ВОЛЯ PRO и охватывает услуги доступа к Интернету и телевидению, а также услуги Дата-центра ВОЛЯ.

В компании создан отдельный офис, в котором обслуживаются исключительно юридические лица. Для связи с соответствующими службами им выделена телефонная линия. Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для работы в крупных офисных помещениях. За каждым корпоративным абонентом закрепляется индивидуальный высококвалифицированный менеджер. Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными абонентами является возможность обработки заявок день в день с минимальными затратами на подключение и оборудование.

Справка УНИАН. DOCSIS 3.0 – стандарт услуги, запущенный на украинском рынке в марте 2010 года национальным телекоммуникационным провайдером ВОЛЯ. Это самый скоростной на сегодняшний день стандарт передачи данных в «домашнем сегменте» (до 150 Мбит/с в прямом канале).

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.