Морские организации мира выступают против вооруженной охраны на судах

Ряд авторитетных организаций мирового морского сообщества выступили против размещения вооруженной охраны на борту торговых судов, сообщает k2kapital..

"Использование оружия на борту судна не рекомендуется. Однако решение о наличие вооруженной охраны на торговом судне принимается судоходной компанией", – говорится в третьем издании "Best Management Practice" – руководства по управлению судном у пиратских берегов Сомали и зоне Арабского моря.

Издание вышло при поддержке таких компаний как INTERTANKO, INTERCARGO, BIMCO, IPTA, IMB, EU NAVFOR, UKMTO, SIGGTO, OCIMF, ITF и многих других.

По данным Международного морского бюро, за первые шесть месяцев 2010 года количество нападений на суда по всему миру снизилось на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом, однако, произошел рост пиратской активности у восточного побережья Сомали и в Индийском океане.