«Укравтодор» открыл в Буче современный мостовой переход через реку Ирпень

«Укравтодор» сегодня, 9 сентября, в г. Буча (Киевской обл.) открыл современный мостовой переход через реку Ирпень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Согласно сообщению, на месте аварийного моста, построенного еще в 1958-1959 гг., открыт новый мост, длиной в 140 метров, основные параметры которого соответствуют требованиям дороги первой категории.

Габаритные размеры моста расширены с 7 до 9,5 метров и, поскольку мост находится на территории населенного пункта, на нем предусмотрен не только тротуар, но и освещение.

Одновременно выполнены работы по ремонту участка дороги длиной в 835 метров.

«Современные долговечные конструкции и материалы, использованные во время капитального ремонта моста, обеспечат отличную эксплуатацию этого объекта», - отметил Глава Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимир ДЕМИШКАН.

Согласно сообщению, до ремонта мост через Ирпень находился в аварийном состоянии - несущая способность и габаритные параметры не соответствовали действующим нормативным требованиям и существующей интенсивности движения, которая на этом участке дороги составляет более 25 000 автомобилей в сутки. Пролетные строения, опоры моста имели существенные дефекты.

Проект капитального ремонта моста разработан институтом ГП "Укргипродор", а ремонтно-строительные работы выполнены ЗАО "МБУ-3" г. Киев.

Мост размещен на дороге Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин), которая является важной международной автомобильной дорогой в системе дорожной сети Украины и совмещается с направлением европейской автомагистрали Е-373 «Люблин - Ковель-Киев».