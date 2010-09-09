Cубподрядчиков для строительства терминала «Д» в «Борисполе» привлекать не будут

Кабинет министров Украины распоряжением от 2 сентября 2010 г. №1760-р отменил распоряжение Кабинета министров Украины от 27 мая 2009 г. №623 "Вопросы привлечения субподрядчиков и поставщиков для строительства терминала "Д"

государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Напомним, упраздненным распоряжением «Борисполю» поручалось предоставлять согласование привлечения субподрядчиков и поставщиков материалов, оборудования и оборудования по контракту от 26 сентября 2008, заключенному между

государственным предприятием "Международный аэропорт" Борисполь "и

СП "Догуш Иншаат ве Тиджарет А.Ш. - Алсим Аларко Сана Тешишлери ве Тиджарет А.Ш. - Ида Иншаат Сана ве Тиджарет А.Ш.", в срок до пяти рабочих дней для украинских компаний и в срок до 14 рабочих дней для компаний - нерезидентов Украины. При этом непредоставление согласований в определенные сроки со дня поступления запроса от компании "Japan Airport Consultants" считалось согласованием для привлечения соответствующего субподрядчика или поставщика.

Справка УНИАН. В 2008 г. был определен победитель тендера на строительство терминала D в аэропорту «Борисполь» по японскому кредиту - турецкая группа «Догуш Иншаат"(консорциум «Dogus/Alarko/YAD»). В ноябре 2008 г. официально начато строительство. Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГП МА “Борисполь”. Кабинет министров Украины в мае 2009 г. определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

“Догуш Иншаат” обещала завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.