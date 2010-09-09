КМУ изменил целевое назначение 11,6 га леса для строительства дороги Киев-Чоп

Кабинет министров Украины распоряжением от 2 сентября 2010 №1770-р «Об изъятии и предоставлении в постоянное пользование с изменением целевого

назначения земельного участка» изъял из постоянного пользования государственного

предприятия "Житомирское лесное хозяйство" земельный участок лесохозяйственного назначения площадью 11,63 га (леса), расположенный за пределами населенных пунктов Житомирского района, и предоставил его в постоянное пользование с изменением целевого назначения Службе автомобильных дорог в Житомирской области для строительства транспортной развязки на 152 километре автомобильной дороги Киев — Чоп.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

При этом Житомирской райгосадминистрации поручено обеспечить выдачу в установленном порядке государственного акта на право постоянного пользования земельным участком; контроль за использованием земельного участка, который предоставляется в

постоянное пользование соответствии с этим распоряжением, согласно целевому назначению.

Службе автомобильных дорог в Житомирской области поручено возместить в соответствии с законодательством убытки, причиненные государственному предприятию "Житомирское лесное хозяйство" вследствие изъятия земельного участка.