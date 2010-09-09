На КрАСЗ до конца года будут собраны опытные образцы автомобилей SsangYong Korando

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", до конца 2010 года планирует собрать опытные образцы автомобилей SsangYong Korando.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, пилотные автомобили завод планировал получить уже в начале сентября, однако переговоры с производителями затянулись.

«Ранее мы планировали начать серийный выпуск автомобилей SsangYong Korando в 4 квартале, а теперь сроки сместятся», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Напомним, SsangYong Korando на автомобильном рынке предлагался с двумя бензиновыми (2.3л и 3.2л) и двумя дизельными двигателями (2.3л и 2.9л), созданными по лицензии Mercedes-Benz.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Чистый убыток ООО "Кременчугский автосборочный завод" в 2009 г. составил 121 млн 699 тыс. грн, что на 2,1% меньше, чем в 2008 г., когда убыток составил 124 млн 416 тыс. грн.

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.