ТРК “Киев” может остаться без лицензии - Нацсовет дал месяц на устранение нарушений

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев результаты проверки Государственного коммунального предприятия „ТРК „Киев” и приняв во внимание предыдущие санкции, применявшиеся к телерадиокомпании, принял решение о взыскании штрафа в размере, который будет определен после принятия соответствующего постановления Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ во время заседания заявил, что следующая санкция, которая в соответствии с действующим законодательством может быть применена к телерадиокомпании, это обращение в суд об аннулировании лицензии.

Он отметил, что если не будет выполнен третий пункт решения, а именно: „В соответствии с частью второй статьи 75 Закона Украины „О телевидении и радиовещании”, обязать ГКП „ТРК „Киев”, г. Киев, в течение месяца привести деятельность этой компании в соответствие с условиями лицензии и действующего законодательства. Представить через две недели после этого отчет в Национальный совет, завизированный представителем Национального совета в г. Киеве и Киевской области”, Национальный совет, несмотря на действие Закона Украины „О столице Украины – город-герое Киеве”, вынужден будет пойти на этот шаг”. “Следовательно, и руководство телерадиокомпании и ее учредитель – Киевская городская государственная администрация должны приложить максимум усилий, чтобы не лишиться лицензии”, - сказал В.МАНЖОСОВ.