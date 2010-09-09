«Укрзализныця» с начала года перевезла почти 8 млн. тонн зерновых грузов

Железные дороги Украины с начала этого года перевезли 7,8 млн. тонн зерновых грузов, в частности, 6,236 млн. т зерна перевезено в порты и на экспорт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Во внутреннем сообщении по состоянию на 8 сентября перевезено 1,57 млн. тонн зерновых грузов. Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Как отмечается в сообщении, для железнодорожного транспорта Украины перевозки хлеба являются одним из приоритетных направлений деятельности. Традиционно большая часть зерновых грузов идет на экспорт.

Согласно сообщению, по состоянию на 8 сентября на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах выгружается в среднем около 600 зерновозов в день. Напомним, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов, из которых почти 9 тыс. - задействованы в перевозках грузов на железных дорогах Украины, остальные находятся за пределами Украины.

Тарифы на перевозку зерновых грузов несколько ниже, чем два года назад. Это предусмотрено Сборником тарифов, который вступил в силу в 2009 году.